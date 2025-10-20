Основной период ОГЭ-2026 продлится с 2 июня по 6 июля.

Ученики девятых классов владимирских школ и всей России начнут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) 2026 года в рамках основного периода со 2 июня. Об этом Рособрнадзор, представивший проект расписания экзаменационной кампании.Согласно проекту, основной период ОГЭ-2026 продлится с 2 июня по 6 июля.Ключевые даты основного периода ОГЭ-2026:2 июня — экзамен по математике;6 июня — экзамены по информатике и иностранным языкам;9 июня — экзамен по русскому языку;5, 16 и 19 июня — экзамены по всем предметам по выбору, кроме русского языка и математики.Кроме того, проектом предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов: 29 июня — по математике, 2 июля — по русскому языку, а 3 и 6 июля — по всем остальным предметам.Также в 2026 году запланированы досрочный период ОГЭ (с 21 апреля по 18 мая) и дополнительный период (с 3 по 25 сентября) для тех, кто не смог сдать экзамены в основные сроки.