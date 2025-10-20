Эррол Маск – папа самого богатого человека в мире, американского предпринимателя Илона Маска. Вчера, в День отца, его увидели в Суздале. Об этом сообщается в тревел-блоге «Суздаль. Гид по

Эррол Маск – папа самого богатого человека в мире, американского предпринимателя Илона Маска. Вчера, в День отца, его увидели в Суздале. Об этом сообщается в тревел-блоге «Суздаль. Гид по развлечениям». Эррола Маска видели в Пушкарской слободе, прогуливающегося по Суздалю в лошадиной повозке, на программе «Поющие фрески». В пятницу он был в Большом театре в