Прокуратура Селивановского района подала иск к администрации Малышевского сельского поселения с требованием ликвидировать пять несанкционированных свалок, обнаруженных рядом с селом

Прокуратура Селивановского района подала иск к администрации Малышевского сельского поселения с требованием ликвидировать пять несанкционированных свалок, обнаруженных рядом с селом Малышево. В ходе проверки надзорное ведомство выявило, что бытовые и строительные отходы размещаются непосредственно на почве, что создает угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей. Прокуратура обратилась в Селивановский районный суд с требованием обязать