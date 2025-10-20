В регионе ожидается дождливая погода и дальнейшее понижение температуры.

Синоптики представили прогноз погоды для Владимирской области на предстоящую неделю, с 20 по 26 октября. Согласно метеорологических служб, в регионе ожидается дождливая погода и дальнейшее понижение температуры, характерное для конца осени.В начале недели, в понедельник, 20 октября, и вторник, 21 октября, в областном центре прогнозируются затяжные дожди. Температура воздуха днем составит от +6°C до +8°C.К середине недели, в среду, 22 октября, осадки временно ослабнут, однако сохранится плотная облачность. Дневные температуры будут держаться на уровне +7°C.Резкое ухудшение погоды ожидается во второй половине недели. В четверг, 23 октября, и в пятницу, 24 октября, прогнозируются сильные дожди. При этом ночные температуры могут опускаться до нуля, а дневной максимум не превысит +5°C. В пятницу не исключено выпадение мокрого снега.К выходным дням, 25 и 26 октября, существенных изменений в погоде не ожидается: сохранится пасмурная погода с периодическими небольшими дождями и облачностью. Температура воздуха составит от +3°C до +6°C.