В отношении заместителя директора коммерческой организации, ответственной за капитальный ремонт школы № 26 во Владимире, возбуждено еще одно уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Следственный комитет России по региону.Ранее было установлено, что подозреваемый, будучи ответственным производителем работ по контракту стоимостью 79,5 млн рублей, внес в отчетную документацию ложные сведения о выполнении работ на сумму не менее 1,45 млн рублей.В ходе дальнейшего расследования был выявлен новый эпизод преступной деятельности. По данным следствия, фигурант представил сфальсифицированные документы о понесенных расходах, включая приобретение материалов и выполнение работ. На основании этих подложных сведений ему из бюджета было выплачено более 7 млн рублей.Следователи продолжают расследование, направленное на установление точного объема и качества выполненных работ. Изучается изъятая документация, проводятся допросы лиц и экспертизы с привлечением специалистов.