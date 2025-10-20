Семь экипажей ДПС проверили более 290 транспортных средств.

В минувшие выходные дни, вечером 18 и ночью 19 октября, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области провели массовый рейд в областной столице, направленный на пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделялось профилактике «нетрезвого» вождения.Семь экипажей ДПС проверили более 290 транспортных средств и задокументировали 38 нарушений правил дорожной безопасности.проверки инспекторы отстранили от управления транспортными средствами троих автолюбителей, управляющих машинами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.В отношении двоих водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Еще один водитель отказался от медицинского освидетельствования, что также влечет административную ответственность.Помимо «нетрезвого» вождения, были выявлены нарушения, связанные с управлением транспортом без прав, с неисправностями, без регистрации и с отсутствием полиса ОСАГО. В отношении одного из водителей составлен протокол за неуплату ранее наложенного административного штрафа.