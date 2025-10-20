В 2019 году участок муниципальной земли площадью 3,4 тыс. кв.м. был предоставлен киноконцертному залу «Южный» на праве постоянного пользования. В ходе совместной проверки прокуратуры и отдела

В 2019 году участок муниципальной земли площадью 3,4 тыс. кв.м. был предоставлен киноконцертному залу «Южный» на праве постоянного пользования. В ходе совместной проверки прокуратуры и отдела муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района выяснилось, что муниципальная земля фактически используется третьим лицом. Индивидуальный предприниматель организовал на ней платную парковку. При этом договорные отношения