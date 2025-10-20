Вопрос фактического устранения нарушений остается на контроле прокуратуры.

Александровская городская прокуратура выявила факт незаконного использования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и потребовала его возвращения. Об этом надзорное ведомство.В ходе проверки было установлено, что в 2019 году участок площадью более 3,4 тыс. кв. м был предоставлен муниципальному учреждению культуры «Киноконцертный зал «Южный» на праве бессрочного пользования.Однако, как показала прокурорская проверка, фактически эта земля использовалась третьим лицом — индивидуальным предпринимателем — для организации платной стоянки для транспортных средств. При этом договорные отношения с предпринимателем не были оформлены надлежащим образом.По результатам проверки городской прокурор внес представления директору учреждения культуры и главе администрации района. Право постоянного пользования участком МБУК ККЗ «Южный» было прекращено, а в адрес предпринимателя направлено уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования.Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Александровского района уже подготовил исковое заявление об освобождении предпринимателем указанного земельного участка. Вопрос фактического устранения нарушений остается на контроле прокуратуры.