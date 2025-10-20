Историю рассказали в РОССОЮЗСПАСе Владимирской области. Сообщение спасателям поступило 18 октября в 16.22. В районе села Давыдово Камешковского района 57-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся.

Историю рассказали в РОССОЮЗСПАСе Владимирской области. Сообщение спасателям поступило 18 октября в 16.22. В районе села Давыдово Камешковского района 57-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся. Бригада дежурной смены и полицейские выехали на место. В 20.05 мужчина нашёлся. Он вышел на звук сигнальной громкоговорящей установки. С ним всё в порядке, медицинская помощь не понадобилась.