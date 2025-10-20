Общественники продолжат мониторинг ремонтных работ на значимом для города мемориале.

Представители Общественной палаты и Народного фронта города Владимира совместно с сотрудниками городского управления ЖКХ проинспектировали ход капитального ремонта памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, на площади Победы.Основной этап работ, включая заливку плиты, устройство лестничных маршей и укладку гранитной плитки на постаменте и чаше, уже завершен. Стоимость контракта составляет 12,67 млн рублей.Заместитель начальника управления ЖКХ Александр Федоров , что основной причиной задержки сроков выполнения работ стали выявленные в процессе ремонта скрытые дефекты, не учтенные в первоначальной смете.«Потребовалась замена газопровода и горелки», — пояснил Федоров. Он отметил, что для устранения этих проблем был заключен прямой контракт с подрядчиком, что повлекло корректировку сроков. В настоящее время подрядная организация ожидает поставку новой горелки и оставшейся плитки.Член штаба Народного фронта во Владимирской области Алексей Макеев подчеркнул, что причины задержки объективны, и подтвердил, что общественники продолжат мониторинг ремонтных работ на значимом для города мемориале.