Прокуратура Селивановского района обратилась в суд с требованием обязать местный орган самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки мусора. Нарушения были выявлены на территории Малышевского сельского поселения, надзорное ведомство.
В ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды недалеко от села Малышево было обнаружено пять несанкционированных мест размещения бытовых и строительных отходов.
Как установила прокуратура, «размещение отходов непосредственно на почве может повлечь ее загрязнение, и, как следствие, причинение вреда окружающей среде и здоровью граждан».
По результатам проверки прокурор направил в Селивановский районный суд исковое заявление, требуя обязать администрацию сельского поселения ликвидировать все выявленные свалки. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
