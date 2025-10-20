Нарушения были выявлены на территории Малышевского сельского поселения.

Прокуратура Селивановского района обратилась в суд с требованием обязать местный орган самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки мусора. Нарушения были выявлены на территории Малышевского сельского поселения, надзорное ведомство.В ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды недалеко от села Малышево было обнаружено пять несанкционированных мест размещения бытовых и строительных отходов.Как установила прокуратура, «размещение отходов непосредственно на почве может повлечь ее загрязнение, и, как следствие, причинение вреда окружающей среде и здоровью граждан».По результатам проверки прокурор направил в Селивановский районный суд исковое заявление, требуя обязать администрацию сельского поселения ликвидировать все выявленные свалки. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.