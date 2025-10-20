На строительство площадки было выделено порядка 7 миллионов рублей из областного бюджета.

В деревне Лаврово Судогодского района 17 октября открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Объект с современным резиновым покрытием был построен в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области».На строительство площадки было выделено порядка 7 миллионов рублей из областного бюджета.Новый объект является всесезонным: летом здесь можно проводить игры по футболу, волейболу и баскетболу, а зимой площадка будет трансформироваться в каток и полноценную хоккейную коробку.«Уверен, что новый спортивный объект станет востребованным, что жители деревни Лаврово и близлежащих поселений будут здесь активно заниматься различными игровыми видами спорта», — заместитель министра физической культуры и спорта Станислав Чесноков.Новая площадка станет также местом проведения уроков физкультуры для местных школьников. На торжественном открытии для учеников Лавровской школы и соседней Лухтоновской школы-интерната прошли «веселые старты» и мастер-класс от футболистов местного клуба «Атлетик».