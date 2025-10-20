Двойное убийство произошло накануне в местечке под названием Шордога в Юрьев-Польском районе, сообщил источник «Шестого канала». По неподтвержденной информации, жертвами стали мужчина и

Двойное убийство произошло накануне в местечке под названием Шордога в Юрьев-Польском районе, сообщил источник «Шестого канала». По неподтвержденной информации, жертвами стали мужчина и женщина, которых застрелили из огнестрельного оружия. Нам также стало известно, что по факту возбуждено уголовное дело, а силовики занимаются поиском убийцы и устанавливают обстоятельства происшествия. В СледКоме РФ по Владимирской области нам