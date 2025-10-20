Отмененный гол и боевая ничья. «Торпедо Владимир» сразилось с московским «Чертаново». Очередная игра в рамках Второй лиги дивизиона «Б» прошла в минувшее воскресенье на домашнем стадионе

Отмененный гол и боевая ничья. «Торпедо Владимир» сразилось с московским «Чертаново». Очередная игра в рамках Второй лиги дивизиона «Б» прошла в минувшее воскресенье на домашнем стадионе черно-белых. Первый тайм начался на равных, ни одна из команд открыть счет так и не смогла. Согласно статистике матча, владели мячом футболисты практически одинаковое время. Настоящее противостояние началось ближе