Зерновский сквер располагается во Фрунзенском районе областного центра. В рамках патриотического проекта «Сад жизни» учащиеся городских школ высадили в нём кусты сирени и плакучую иву. Проект реализуется при поддержке муниципального гранта и призван приобщить школьников к трудовой деятельности и патриотическому воспитанию. Учащиеся владимирских школ вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России», представителями Судогодского казачьего общества