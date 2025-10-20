Женщина была вынуждена приобрести препарат за свой счет, потратив 420 тысяч рублей.

В городе Владимире по иску прокуратуры в пользу 75-летней пенсионерки взыскана компенсация в размере более 400 тысяч рублей, потраченных ею на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов. Об этом пресс-служба городской прокуратуры.Проверка, проведенная прокуратурой Владимира, установила, что пожилая жительница города, страдающая онкологическим заболеванием, длительное время не обеспечивалась необходимым ей дорогостоящим льготным лекарством. В связи с этим женщина была вынуждена приобрести препарат за свой счет, потратив 420 тысяч рублей.По результатам надзорных мероприятий прокурор направил иск в Октябрьский районный суд города Владимира к министерству здравоохранения региона. Требование касалось компенсации понесенных пациенткой затрат, а также взыскания морального вреда.Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда было исполнено, и заявительнице выплачены причитающиеся денежные средства в полном объеме. В настоящее время пенсионерка обеспечена необходимыми лекарственными средствами.