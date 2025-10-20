Встреча с молодым составом московской команды была жесткой и проходила в плотной борьбе.

Футболисты владимирского «Торпедо» сыграли вничью со столичным ФК «Чертаново» со счетом 1:1 в матче Первенства России. Игра прошла дома и запомнилась невероятно драматичной концовкой.Встреча с молодым составом московской команды была жесткой и проходила в плотной борьбе. В первом тайме преимущество по моментам было у «Торпедо», но счет оставался нулевым.На 84-й минуте после углового москвичи смогли пробить оборону хозяев, и Игорь Русяев открыл счет — 0:1. Однако уже в ответной атаке, буквально через минуту, торпедовец Кирилл Давиденко сравнял счет, обыграв защитников и вратаря, — 1:1.Главный тренер «Торпедо» Аслан Засеев после матча заявил, что ничья при таком ходе игры ощущается «как победа». Главный тренер «Чертаново» Сергей Чикишев сравнил игру с напряженным матчем четвертого английского дивизиона.После ничьей владимирское «Торпедо» сохранило 7-е место в турнирной таблице группы 2 Второй лиги Б, набрав 34 очка. В следующем туре 26 октября команду ждет сложный выездной матч против ФК «Иркутск».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .