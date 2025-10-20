Встреча владимирского «Торпедо» со столичным «Чертаново» в рамках матча группы 2 Второй лиги Б чемпионата России завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в концовке матча:

Встреча владимирского «Торпедо» со столичным «Чертаново» в рамках матча группы 2 Второй лиги Б чемпионата России завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в концовке матча: сначала москвичи вышли вперед на 84-й минуте, но уже через минуту торпедовцы сравняли счет. Игра проходила в жесткой борьбе с первых мгновений. Владимирцы создали больше моментов, но реализовать их