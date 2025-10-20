Ещё один эпизод мошенничества выявлен при капитальном ремонте школы № 26. Об этом сообщили во Владимирском Следкоме. О первом уголовном деле стало известно в начале сентября. Замдиректора

Ещё один эпизод мошенничества выявлен при капитальном ремонте школы № 26. Об этом сообщили во Владимирском Следкоме. О первом уголовном деле стало известно в начале сентября. Замдиректора коммерческой организации, который отвечал за производство работ по капремонту образовательной организации, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он включил в отчётные документы ложные сведения