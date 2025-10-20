20 передвижных и 6 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 26 октября, сообщает региональный Минтранс.

20 передвижных и 6 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 26 октября, сообщает региональный Минтранс. Камеры размещают на самых опасных участках дорог с высокой аварийностью. Решение о местоположении комплексов принимает Госавтоинспекция области. Адреса: – а/д М-7 «Волга» 103 км;– а/д М-7 «Волга» 116 км;–