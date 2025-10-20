Меры направлены на снижение аварийности на потенциально опасных участках.

Госавтоинспекция Владимирской области опубликовала перечень участков автомобильных дорог, на которых с 20 по 26 октября будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации. Меры направлены на снижение аварийности на потенциально опасных участках.Как в региональной ГИБДД, места установки камер выбираются на основе анализа аварийно-опасных ситуаций, зафиксированных на дорогах за определенный период.Список участков с передвижными комплексами:Передвижные комплексы будут контролировать соблюдение Правил дорожного движения на следующих участках федеральных и региональных трасс:М-7 «Волга»: 103 км, 116 км, 181 км, 312 км.Р-132 «Золотое кольцо»:Западное соединение с М-7 «Волга»: 4 км, 7 км, 9 км, 10 км, 13 км, 17 км, 18 км.Восточное соединение с М-7 «Волга»: 20 км.Региональные дороги:Колокша — Кольчугино — Александров — В. Дворики, 110 км.Владимир — Муром — Арзамас, 116 км.Хохлово — Камешково — Ручей, 9 км и 42 км.Малышево — Красная Горбатка, 21 км.Владимир: улицы Лакина (д. 1а) и Судогодское шоссе (д. 81).Кроме того, мобильные комплексы фотовидеофиксации, контролирующие нарушения в движении, будут работать на более протяженных отрезках трасс, включая: Р-132 «Золотое кольцо» (239-275 км, 226-255 км, 304-347 км), дорогу Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики (1 км — 130 км), а также дорогу Владимир — Муром — Арзамас (20 км — 124 км).