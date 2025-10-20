Аналитики hh.ru подвели итоги III квартала 2025 года и выяснили, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда Владимирской области. По данным экспертов, за июль–сентябрь работодатели

Аналитики hh.ru подвели итоги III квартала 2025 года и выяснили, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда Владимирской области. По данным экспертов, за июль–сентябрь работодатели региона разместили более 26 тысяч вакансий. Больше всего требуется специалистов в сфере обслуживания и в производственном секторе. Среди самых популярных предложений о работе в регионе — операторы кол-центров и специалисты