УМВД России по Владимирской области озвучило статистику аварий, произошедших на дорогах региона с 13 по 19 октября. По информации полиции, за неделю в области зафиксировано 26 ДТП, в которых погибли 2 человека и 36 получили различные травмы. Всего за 7 дней произошло 362 аварии с материальным ущербом. Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 79 водителей, которые