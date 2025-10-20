Памятник установлен на историческом месте, где ранее располагалась церковь Димитрия Солунского.

В деревне Ивано-Соболево Александровского района состоялось торжественное открытие обелиска, посвященного памяти земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом пресс-служба региональных властей.Памятник установлен на историческом месте, где ранее располагалась церковь Димитрия Солунского.Проект был инициирован самими жителями и реализован в рамках губернаторской программы «30/70», которая предполагает софинансирование: 30% средств предоставили жители, а 70% — правительство региона.Как отмечается, обелиск стал «живым символом народной и исторической памяти», который будет передаваться из поколения в поколение. Новый мемориал создал в деревне особое место, где жители и гости могут почтить подвиг предков и напомнить о цене Великой Победы.