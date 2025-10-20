Жители и гости региона смогут отправиться в уникальное путешествие на паровозной тяге по маршруту «Владимир – Гусь-Хрустальный – Владимир». Тестовые ретро-туры пройдут с 31 октября по 5

Жители и гости региона смогут отправиться в уникальное путешествие на паровозной тяге по маршруту «Владимир – Гусь-Хрустальный – Владимир». Тестовые ретро-туры пройдут с 31 октября по 5 ноября. Об этом рассказали в облправительстве. Участники однодневного тура на комфортабельном поезде посетят Гусь-Хрустальный, известный своими уникальными достопримечательностями, включая Музей хрусталя и парк «Сказка». Этот тур – отличная