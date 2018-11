Тверской суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере 22,25 млн рублей, назначенный журналу The New Times и главному редактору Евгении Альбац. Ранее во вторник, 20 ноября, суд признал законным штраф Евгении Альбац в размере 30 тысяч рублей.

Тверской суд Москвы подтвердил законность штрафов, назначенных изданию The New Times и главному редактору Евгении Альбац, передают РИА Новости.Ранее журналу The New Times и сайту newtimes.ru был назначен штраф в размере 22 миллионов 250 тысяч рублей. Евгении Альбац как главному редактору придется выплатить 30 тысяч рублей. Штрафы наложены за несвоевременное предоставление изданием информации в Роскомнадзор о зарубежном финансировании.Адвокат Вадим Прохоров в зале суда заявил, что срок привлечения его подзащитной к ответственности истек еще 10 июля 2018 года. По его словам, после отказного решения мирового судьи дело вновь вернулось на рассмотрение спустя 3 часа."Очень торопились рассмотреть, чем нарушили ст. 25.15 КоАП", — отметил Вадим Прохоров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался, что штраф журналу назначен в соответствии с требованиями законодательства. Он выписан ООО "Новые Времена", издателю журнала The New Times и одноименного сайта за административное нарушение по статье 13.15.1, ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.10 ноября журнал Евгении Альбац начал краудфандинговую кампанию, целью которой стал сбор средств на оплату штрафа в размере 22 миллионов рублей. Нужная сумма была набрана за 4 дня, а в итоге превысила 27 миллионов.Союзом журналистов России отмечено, что этот штраф – самый крупный для СМИ в российской истории. "Несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор — действительно, серьёзное нарушение; однако, размер штрафа вызывает, по меньшей мере, недоумение", — сообщается на сайте организации.The New Times заявляет, что решение суда будет обжаловано.