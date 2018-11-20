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<a href="http://33live.ru/novosti/20-11-2018-5-prostyx-uprazhnenij-so-step-platformoj.html" target="_blank">5 простых упражнений со степ-платформой</a> - Степ-платформа - один из самых простых спортивных снарядов, который можно найти в любом тренажерном зале. Однако не стоит недооценивать его эффективность - с помощью степ-платформы можно провести отличную энергозатратную, а главное - эффективную тренировку, задействующую различные группы мышц.