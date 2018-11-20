Жена футболиста Павла
Мамаева начала торговать толстовками. Таким образом женщина решила
поддержать арестованного за дебош мужа.
Жена футболиста Павла
Мамаева начала торговать толстовками. Таким образом женщина решила
поддержать арестованного за дебош мужа.
О своей идее Алана
сообщила на своей странице в Instagram. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). "С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в
поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие, мы за справедливый
суд", – написала супруга спортсмена.
На черных толстовках
написаны латиницей фамилии полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его
друга, нападающего "Зенита" Александра
Кокорина. Фамилия первого напечатана с намеком на смешанные
единоборства (MMA – Mixed Martial Arts), а на фамилии Кокорина изображен
стул, которым он дрался в кафе.
При этом Мамаева разместила свое фото в толстовке и добавила, что одежда
доступна в размерах S и L за шесть тысяч рублей. Она подчеркнула, что
вырученные от продаж деньги будут переданы на "благие дела".
Мнения подписчиков Аланы
разделились. Одни поддержали идею жены футболиста, найдя ее оригинальной, а
другие обрушились с критикой. "Причем тут ММА?! Непонятно.
Эти два фраера могут потянуть только дворовую шпану с применением мебели в налете",
"Ты в своем уме? Их реально закроют из-за твоих "бомберов". Адвокат совсем не
следит за ситуацией? Или он такой же "умный", как и ты, идею эту подал? Вы
вообще, что ли настроение общества не оцениваете?" – прокомментировали
пост Аланы фолловеры.
Напомним, Мамаев и Кокорин
попали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве.
Сначала они избили водителя телеведущей Ольги
Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса
Пака и генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея
Гайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Футболисты
пробудут в СИЗО минимум
до 8 декабря.