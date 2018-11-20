Жена футболиста Павла Мамаева начала торговать толстовками. Таким образом женщина решила поддержать арестованного за дебош мужа.

Жена футболиста ПавлаМамаева начала торговать толстовками. Таким образом женщина решилаподдержать арестованного за дебош мужа.О своей идее Аланасообщила на своей странице в Instagram. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). "С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов вподдержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие, мы за справедливыйсуд", – написала супруга спортсмена.На черных толстовкахнаписаны латиницей фамилии полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и егодруга, нападающего "Зенита" АлександраКокорина. Фамилия первого напечатана с намеком на смешанныеединоборства (MMA – Mixed Martial Arts), а на фамилии Кокорина изображенстул, которым он дрался в кафе.При этом Мамаева разместила свое фото в толстовке и добавила, что одеждадоступна в размерах S и L за шесть тысяч рублей. Она подчеркнула, чтовырученные от продаж деньги будут переданы на "благие дела".Мнения подписчиков Аланыразделились. Одни поддержали идею жены футболиста, найдя ее оригинальной, адругие обрушились с критикой. "Причем тут ММА?! Непонятно.Эти два фраера могут потянуть только дворовую шпану с применением мебели в налете","Ты в своем уме? Их реально закроют из-за твоих "бомберов". Адвокат совсем неследит за ситуацией? Или он такой же "умный", как и ты, идею эту подал? Вывообще, что ли настроение общества не оцениваете?" – прокомментировалипост Аланы фолловеры.Напомним, Мамаев и Кокоринпопали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве.Сначала они избили водителя телеведущей ОльгиУшаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга ДенисаПака и генерального директора ФГУП "НАМИ" СергеяГайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Футболистыпробудут в СИЗО минимумдо 8 декабря.