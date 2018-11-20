Он не предоставил сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Он не предоставил сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характераАлександровская городская прокуратура устроила антикоррупционную проверку в Совете народных депутатов Краснопламенского сельского поселения в Александровском районе.Ведомство выяснило, что депутат А. Белов не предоставил сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Городской прокурор в адрес главы Краснопламенского сельского поселения внес представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, также он поднял вопрос о досрочном снятии полномочий с народного избранника в связи с утратой доверия.Требования прокурора удовлетворены, а депутата все-таки лишили полномочий.