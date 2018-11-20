Хавбек чемпионов Франции по футболу из Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо с высокой долей вероятности уже в ближайшее время может перейти в испанскую Барселону. Скауты Барсы давно ведут француза и, похоже, каталонцы созрели для серьезного предложения.

Хавбек чемпионов Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо с высокой долей вероятности уже в ближайшее время может перейти в испанскую "Барселону". Скауты "Барсы" давно ведут француза и, похоже, каталонцы созрели для серьезного предложения.Соглашение 23-летнего французского полузащитника с "ПСЖ" истекает летом 2019 года и, по некоторым данным, продлеваться не будет. В этой ситуации в переходе заинтересован не только сам Рабьо, но и парижский клуб, который может получить хотя бы некоторую сумму за трансфер."Барса" после ухода своей живой легенды Андреса Иньесты продолжает поиск универсального игрока средней линии, напоминает испанское издание El Mundo Deportivo. И каталонский клуб может предложить Рабьо контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон.Проблема только в том, что на француза есть и еще несколько претендентов: это итальянские "Ювентус" и "Интернационале", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".