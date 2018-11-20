Судом Орловской области частично удовлетворен иск Олега Навального о возмещении морального вреда исправительной колонией № 5, где он отбывал наказание по делу о хищении средств компании Ив Роше.

Судом Орловской области частично удовлетворен иск Олега Навального о возмещении морального вреда исправительной колонией № 5, где он отбывал наказание по делу о хищении средств компании "Ив Роше". По решению Урицкого районного суда, из государственной казны ему будет выплачено 50 тысяч рублей, передает ТАСС.Как следует из материалов суда, основанием для подачи иска о взыскании 700 тысяч рублей стали строгие условия содержания.Олега и Алексея Навальных Замоскворецкий суд признал виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства. 30 декабря 2014 года Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно, Олег — на 3,5 года колонии общего режима.Олег Навальный не раз подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, но были отклонены судом. Он вышел на свободу 29 июня 2018 года.