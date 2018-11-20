На ток-шоу Дмитрия Борисова Пусть говорят появились бывшая жена и дочь ныне покойного Евгения Осина. Самые близкие люди рассказали о том, как им жилось с артистом, который многие годы злоупотреблял алкоголем.

На ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" появились бывшая жена и дочь ныне покойного Евгения Осина. Самые близкие люди рассказали о том, как им жилось с артистом, который многие годы злоупотреблял алкоголем.Бывшая супруга Евгения Осина Наталья Черемисина сообщила, что, несмотря на расставание, общалась с артистом буквально до последних дней. Она вместе с дочерью Агнией посещала Евгения незадолго до его смерти. Пока она отвлекала Осина, 16-летняя наследница пыталась незаметно вынести из квартиры весь алкоголь. Однако он услышал звон бутылок, все понял и помешал дочери.Наталья отметила, что Евгений плохо себя чувствовал, но от любой помощи отказывался, а повлиять на него и заставить что-либо сделать было невозможно. Пристрастие Осина к алкоголю и стало причиной их расставания. "Женя много всего говорил за эти годы, но я никогда не вступала с ним в дебаты и принципиально не участвовала в различных шоу, потому что понимала, что это влечет за собой лишь склоки. А сегодня пришла, чтобы отдать дань памяти человеку, с которым я прожила какое-то время, от которого родила любимую дочь", – сообщила Наталья.Черемисина дала понять, что жизнь с Осиным подчас была опасной и страшной. Она всерьез опасалась за свою жизнь и жизнь дочери. "Тот, кто когда-либо жил с алкоголиком, знает. Он и руки распускал", – не стала вдаваться в подробности Наталья.Куда разговорчивее на эту тему оказалась Агния. Она сказала, что мать никогда не запрещала ей видеться с отцом, которого она любила, любит и будет любить. Однако часто, когда она приезжала к нему, он был в "полном неадеквате". По признанию Агнии, иногда ей даже было страшно с ним находиться, поэтому они с матерью придумали кодовое слово, которое Агния произносила матери по телефону, и та приезжала и забирала ее."Либо он напивался и засыпал, либо напивался и становился очень злым. Мне было крайне тяжело видеть его в таком состоянии. Я была ребенком и понятия не имела, что мне делать", – призналась Агния. При этом она знала, что ее отец был очень талантливым, и если бы он не пил, она бы гордилась им.Наталья сказала, что в последние полгода жизни Евгений сильно изменился. Он похудел и признал, что сам разрушил свой брак. Даже пытался все исправить. "Скажу честно: он предлагал мне снова пожениться. Но я была не готова к этому. До последнего дня он мне предлагал воссоединиться и надеялся на это. Я ему не отказывала, потому что понимала, что человек живет иллюзиями", – сообщила бывшая жена Осина. А в апреле певец даже на месяц бросил пить и буквально воспрял. Он записал новый клип, и у родных даже зародилась надежда, что алкогольный кошмар остался в прошлом. Но уже спустя несколько недель Осин сорвался.Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в его квартире 17 ноября. Ему было 54 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.