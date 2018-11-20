Существенное снижение мировой стоимости нефти не повлияло на динамику курса рубля. Также этому поспособствовало приостановление закупок валюты в рамках бюджетного правила, об этом передается в материалах ЦБ РФ. Цены на нефть находились на максимумах почти 4 года.

Существенное снижение мировой стоимости нефти не повлияло на динамику курса рубля. Также этому поспособствовало приостановление закупок валюты в рамках бюджетного правила, об этом передается в материалах ЦБ РФ.Алексей Заботкин, глава департамента денежно-кредитной политики, ранее говорил, что снижение цен на нефть укладывается в базовый прогноз Банка России. Он предусматривает падение цены до 55 долларов за баррель и стабилизацию ее на этом уровне к концу 2019 года.В октябре 2018 года российский финансовый рынок отличался стабильностью. Даже на фоне существенного падения стоимости нефти продолжилось снижение ожидаемой волатильности рубля по отношению к доллару.Цены на нефть находились на максимумах почти 4 года. С начала октября они упали на 23%. За этот период доллар подорожал на 1,1%.На 21 ноября стоимость доллара по данным ЦБ РФ составляет 65,5871.