Цены билетов в новых вагонах не станут выше по сравнению с обычным плацкартом. Макет нового дизайна вагонов показан на стенде РЖД в рамках Международной выставки Транспорт России. Ранее пресс-службой РЖД сообщалось, что представленный вагон будет соответствовать современным запросам пассажиров.

Цены билетов в новых вагонах не станут выше по сравнению с обычным плацкартом. Об этом сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов, передает РИА Новости.Макет нового дизайна вагонов показан на стенде РЖД в рамках Международной выставки "Транспорт России", которая проходит в Гостином дворе в Москве. Судя по фотографиям, плацкарт отличается повышенной комфортностью, оборудован розетками, Wi-Fi, индивидуальным освещением, торговыми автоматами. Ранее пресс-службой РЖД сообщалось, что представленный вагон будет соответствовать современным запросам пассажиров.Стоимость билетов регулируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС). "Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов", — рассказал Петр Иванов.