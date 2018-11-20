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<a href="http://33live.ru/novosti/20-11-2018-chto-takoe-teoriya-razumnogo-potrebleniya-v-mode-i-kak-ej-sledovat.html" target="_blank">Что такое теория разумного потребления в моде и как ей следовать</a> - За последние десять лет индустрия моды значительно изменилась, отказавшись от роскоши в пользу разумного потребления. Разбираемся, что это такое и какой вклад может внести каждый из нас.