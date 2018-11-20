Мировой суд Москвы вынес решение в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна. Вердикт в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской оказался довольно жестким.

Мировой суд Москвы вынесрешение в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна. Вердикт в отношенииВиталиныЦымбалюк-Романовской оказался довольно жестким.Судьбапианистка определена. Ее приговорили к 250 часам обязательных работпо статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее решено взыскать заморальный вред в счет Джигарханяна 200 тысяч рублей.Цымбалюк-Романовскаясебя виновной не считает, передает РИА Новости. Дело слушалосьв закрытом режиме статье "Нарушение неприкосновенности частнойжизни".Сам же народный артист так пока и не смог появиться в суде по состояниюздоровья. Известно, что судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобыпослушать его показания.Напомним, по версии следствия,Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга,позже передав видеозапись ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур,камера работала полгода. Виталинаякобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.Как писали "Дни.ру", 12 ноября, стало известно,что Мировой суд Москвы отложил слушания по делу Цымбалюк-Романовской на 20ноября. Это было связано с болезнью пианистки.Напомним, брак между АрменомДжигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27 ноябряпрошлого года. Отношения экс-супругов неоднократно обсуждались в эфирахпопулярных российских телепрограмм.