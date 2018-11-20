Мировой суд Москвы вынес
решение в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна. Вердикт в отношении
Виталины
Цымбалюк-Романовской оказался довольно жестким.
Мировой суд Москвы вынес
решение в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна. Вердикт в отношении
Виталины
Цымбалюк-Романовской оказался довольно жестким.
Судьба
пианистка определена. Ее приговорили к 250 часам обязательных работ
по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее решено взыскать за
моральный вред в счет Джигарханяна 200 тысяч рублей.
Цымбалюк-Романовская
себя виновной не считает, передает РИА Новости. Дело слушалось
в закрытом режиме статье "Нарушение неприкосновенности частной
жизни".
Сам же народный артист так пока и не смог появиться в суде по состоянию
здоровья. Известно, что судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобы
послушать его показания.
Напомним, по версии следствия,
Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга,
позже передав видеозапись ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур,
камера работала полгода. Виталина
якобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.
Как писали "Дни.ру", 12 ноября, стало известно,
что Мировой суд Москвы отложил слушания по делу Цымбалюк-Романовской на 20
ноября. Это было связано с болезнью пианистки.
Напомним, брак между Арменом
Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27 ноября
прошлого года. Отношения экс-супругов неоднократно обсуждались в эфирах
популярных российских телепрограмм.