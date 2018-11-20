Хрупкая 22-летняя жительница бразильского города Манаус задержала и сдала полиции напавшего на нее вора. Она не растерялась и проучила злоумышленника.

Хрупкая 22-летняя жительницабразильского города Манаус задержала и сдала полиции напавшего на нее вора. Онане растерялась и проучила злоумышленника.Урок СабриныЛейтес воришка запомнит надолго. Девушка стояла во дворе своего дома, когдавозле нее остановился мотоцикл с двумя мужчинами. Они потребовали отдать иммобильный телефон.Но грабителиявно не предполагали, чем обернется их коварный план. Сабрина четыре годазанималась джиу-джитсу и дала серьезный отпор грабителям.Воры сначалабросились наутек, но ставший свидетелем происходящего сосед девушки сбилмашиной одного из нападавших и помешал ему сбежать, передает Daily Mail. В этовремя Лейтес использовала болевой прием, зажав обидчика между ног и прижав кземле.Вор кричал ипросил о пощаде, но бразильянка удерживала его в течение 20 минут, пока неприехала полиция. Грабителя арестовали. Отмечается,что второй подозреваемый с места преступления скрылся. Происходящеесняли на видео очевидцы инцидента.Позже Сабрина рассказала, что решила дать парням отпор,поскольку увидела, что у них не было оружия. Иначе ситуация могла развиватьсясовсем по-другому.