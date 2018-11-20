Хрупкая 22-летняя жительница
бразильского города Манаус задержала и сдала полиции напавшего на нее вора. Она
не растерялась и проучила злоумышленника.
Хрупкая 22-летняя жительница
бразильского города Манаус задержала и сдала полиции напавшего на нее вора. Она
не растерялась и проучила злоумышленника.
Урок Сабрины
Лейтес воришка запомнит надолго. Девушка стояла во дворе своего дома, когда
возле нее остановился мотоцикл с двумя мужчинами. Они потребовали отдать им
мобильный телефон.
Но грабители
явно не предполагали, чем обернется их коварный план. Сабрина четыре года
занималась джиу-джитсу и дала серьезный отпор грабителям.
Воры сначала
бросились наутек, но ставший свидетелем происходящего сосед девушки сбил
машиной одного из нападавших и помешал ему сбежать, передает Daily Mail. В это
время Лейтес использовала болевой прием, зажав обидчика между ног и прижав к
земле.
Вор кричал и
просил о пощаде, но бразильянка удерживала его в течение 20 минут, пока не
приехала полиция. Грабителя арестовали. Отмечается,
что второй подозреваемый с места преступления скрылся. Происходящее
сняли на видео очевидцы инцидента.
Позже Сабрина рассказала, что решила дать парням отпор,
поскольку увидела, что у них не было оружия. Иначе ситуация могла развиваться
совсем по-другому.