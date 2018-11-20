Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома. Дочь и советник президента США в течение года использовала личную почту для служебной переписки.

Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома. Дочь исоветник президента США в течение года использовала личную почту для служебнойпереписки.Правила оборота федеральных документов в администрациипрезидента США в очередной раз грубо нарушены. На сей раз виновница – советникамериканского лидера Иванка Трамп. По данным СМИ, она отправляла "сотниписем" сотрудникам Белого дома, используя свою личную электронную почту.Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники вадминистрации, в течение 2017 года Иванка обсуждала служебные вопросы через почту,зарегистрированную на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене. Изданиеотмечает, что помощники советника президента, узнав о масштабах нарушений, былив шоке.В то же время, юрист Иванки Трамп утверждает, что дочьпрезидента действительно использовала личный ящик для обмена служебнымиписьмами. Однако делала это не систематически – и только до тех пор, пока ей несообщили, что такая практика идет вразрез с регламентом Белого дома. Крометого, по словам юриста Питера Мириджаняна, ни одно письмо, отправленное черезличную почту, не содержало какой-либо секретной информации.СМИ неспроста уделили такое внимание этой информации. Своимидействиями Иванка рискует вызвать неудовольствие отца-президента. Ведь скандалс использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был однимиз главных "козырей" Трампа в предвыборной гонке в 2016 году. Именноон позволил ему в конечном итоге обойти Клинтон в гонке за президентское кресло,считают эксперты.Как стало известно в 2015 году, Хиллари Клинтон в бытность главойГосдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.Рабочая переписка госсекретаря составила 55 тысяч писем, многие из которыхсодержали секретную информацию. Однако ФБР по итогам расследования не нашлооснований для предъявления обвинений кандидату в президенты США.