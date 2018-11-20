Госдума и правительство достигли договоренности о компенсации сельхозпроизводителям роста
цен на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил главы комитета нижней
палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к бюджету текущего года.
Госдума и правительство достигли договоренности о компенсации сельхозпроизводителям роста
цен на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил главы комитета нижней
палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к бюджету текущего года.
Дополнительные
средства будут выделены, если до конца года будет просчитана
потребность в них сельхозпроизводителей. По словам Андрея Макарова,
средства на соответствующие цели правительство выделит из Резервного
фонда.
Принятое
решение было отражено в постановлении, которое нижняя палата приняла в
ходе рассмотрения поправок к бюджету текущего года. "Чтобы такая
проблема не возникала в следующем году, мы будем предлагать завтра,
когда будем рассматривать бюджет-2019 в третьем чтении, добавить
аналогичный пункт в постановление к бюджету 2019 года", – отметил
Макаров.
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к вопросу о выделении компенсации сельхозпроизводителям в связи с
ростом цен на топливо призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе
недавнего обсуждения проекта
бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Председатель нижней
палаты сообщил, что депутаты будут обсуждать эту проблему в ходе второго
чтения поправок к бюджету 2018 года.
Володин
посетовал, что вопрос компенсации аграриям был ранее отражен в
постановлении Думы, но исполнен частично. "Мы не до конца выполнили свои
обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому
что было выделено пяти миллиардов рублей на компенсацию в связи с ростом цен
на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 миллиардах рублей", – пояснил
законодатель.
Кроме
того, отметил спикер, по этому вопросу глава Минсельхоза Дмитрий
Патрушев докладывал президенту. "Мы этот вопрос дополнительно обсуждали с
председателем правительства", – сказал парламентарий.