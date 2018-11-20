Госдума и правительство достигли договоренности о компенсации сельхозпроизводителям роста цен на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил главы комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к бюджету текущего года.

Госдума и правительство достигли договоренности о компенсации сельхозпроизводителям ростацен на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил главы комитета нижнейпалаты по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к бюджету текущего года.Дополнительныесредства будут выделены, если до конца года будет просчитанапотребность в них сельхозпроизводителей. По словам Андрея Макарова,средства на соответствующие цели правительство выделит из Резервногофонда.Принятоерешение было отражено в постановлении, которое нижняя палата приняла входе рассмотрения поправок к бюджету текущего года. "Чтобы такаяпроблема не возникала в следующем году, мы будем предлагать завтра,когда будем рассматривать бюджет-2019 в третьем чтении, добавитьаналогичный пункт в постановление к бюджету 2019 года", – отметилМакаров.Вернутьсяк вопросу о выделении компенсации сельхозпроизводителям в связи сростом цен на топливо призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходенедавнего обсуждения проектабюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Председатель нижнейпалаты сообщил, что депутаты будут обсуждать эту проблему в ходе второгочтения поправок к бюджету 2018 года.Володинпосетовал, что вопрос компенсации аграриям был ранее отражен впостановлении Думы, но исполнен частично. "Мы не до конца выполнили своиобязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потомучто было выделено пяти миллиардов рублей на компенсацию в связи с ростом ценна ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 миллиардах рублей", – пояснилзаконодатель.Крометого, отметил спикер, по этому вопросу глава Минсельхоза ДмитрийПатрушев докладывал президенту. "Мы этот вопрос дополнительно обсуждали спредседателем правительства", – сказал парламентарий.