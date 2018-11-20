Порнозвезда и экс-участница телевизионного шоу Дом-2 Елена Беркова давно забросила клубничку и перебралась на большие экраны. 29 ноября 2018 года в широкий прокат выходит российская комедия Все или ничего режиссера Дмитрия Суворова, одну из ролей в которой исполнила звезда фильмов для взрослых. О своей героине, настоящих русских мачо, многочисленных женихах и ... продаже собственной вагины Беркова откровенно рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.
Порнозвезда и экс-участница телевизионного шоу "Дом-2" Елена Беркова давно забросила "клубничку" и перебралась на большие экраны. 29 ноября 2018 года в широкий прокат выходит российская комедия "Все или ничего" режиссера Дмитрия Суворова, одну из ролей в которой исполнила звезда фильмов для взрослых. О своей героине, настоящих русских мачо, многочисленных женихах и ... продаже собственной вагины Беркова откровенно рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.
В прокат выходит фильм "Все или ничего" с вашим участием. О
чем он и кто ваша героиня?
Это современная криминальная
комедия о том, как три менеджера объединяются против злостного босса и решают
его ограбить. Моя героиня юная провинциалка, взаимодействующая с главными
персонажами с высоты своего понимания и взгляда "из погреба". Крутое
приятное легкое кино, которое стоит смотреть, чтобы расслабиться, вдоволь
похохотать и даже сопереживать героям, окунувшись в пучину их перипетий.
Насколько органичен для вас образ героини? Легко ли далась эта роль?
Моя героиня – развивающаяся
личность, и у нее есть своя логика отношения с мужчинами, хотя, конечно,
непросто, сохраняя такую непосредственность взаимодействовать с внешним миром.
Роль мне далась без особых затруднений, поскольку основным партнером был мой
тогда еще супруг, а опыт совместных съемок у нас уже имелся. Так что
взаимодействие было вполне комфортным.
Актерский состав картины впечатляет – тут такие имена как Юрий Стоянов,
Владимир Епифанцев, Сергей Бурунов, Артур Смольянинов. Как вы чувствовали себя
на съемочной площадке, среди этих "настоящих русских мачо"?
О, да! Приятнее рабочей
атмосферы и не придумаешь! Конечно, рядом с такими людьми заряжаешься энергией
с избытком! Я люблю талантливых людей и благодарна за возможность поработать с
такими личностями и оказанное мне доверие поработать в этом проекте. Мы можем
не помнить, во что были одеты или о чем говорили с людьми, но мы всегда помним,
как мы себя рядом с ними чувствовали. Так вот эти ощущения я запомню навсегда.
Кроме съемок в этом фильме, какими проектами вы занимаетесь?
Всегда много проектов в процессе
реализации. Какие-то теряются, какие-то вырастают во что-то. Я вернулась к
музыке – сейчас готовим новый проект к выпуску, снимаем клип, еще я гастролирую
с собственным шоу. Из последнего снялась у Алексея Пантелеева в новом проекте
"Бицуха" (до этого снималась у него с Дмитрием Нагиевым в фильме "Территория
Джа"). Сейчас в процессе заключения договора с крупной косметической
компанией, также открыта франшиза моего секс-шопа и мы уже выпустили мою
брендированную вагину.
Если можно, несколько вопросов о личном. Вы сейчас вновь в роли
завидной невесты – после недавнего расставания с Андреем Стояновым. Кандидаты в
женихи, наверное, выстроились в очередь? Наметился ли уже фаворит в битве за ваше
внимание?
Без всякого кокетства скажу -
так и есть. В этой области жизнь кипит как никогда. То ли я повзрослела, то ли
похорошела. Мне, кажется, это все из-за нового цвета волос (смеется). И мне
роль "блонды" оказалась очень симпатична, хотя это последнее состояние, в
котором я могла себя представить. Но, как только я вышла из салона, ко мне
подошел мужчина и подарил букет роз. Я спросила: от кого? Он ответил, что
просто так. И уехал! Думаю, у него просто девушка на свидание не пришла, но это
было очень приятной неожиданностью и даже неким знаком начала новой жизни.
На счет фаворита – я б его так не
назвала. Он просто победитель по жизни, и между нами просто какая-то магия,
сопротивляться которой мы не в силах. Да и зачем? Я наполнена чувствами и счастлива
безусловно, такой гармонии, как в данный период жизни я еще не испытывала.
Как складываются у вас отношения с сыном Евгением? Много ли времени
удается ему уделять – при таком напряженном графике?
Отношения у нас прекрасные, не
без возникающих вопросов, но мы в доверительном диалоге. Времени для близких
всегда недостаточно, так как все время хочется больше. Но достаточно, чтоб
сохранять наш общий мирок в гармонии.
У Евгения есть планы на будущее? Или он следует плану, составленному
мамой?
Планами это назвать пока
сложно, они у него меняются, но мы стараемся развивать и сообразительность, и
тело, и дух. Наблюдаем за его расположенностью к наукам и другим направлениям, двигаемся
в эту сторону. Нет однозначного ответа, чье это решение. Наверное, семейного
совета.
Как поддерживаете такую идеальную форму? Спорт, диеты?
Спасибо, конечно, но всегда
есть над чем работать. Обобщу: активный образ жизни, и, главное, хорошее
настроение! Я, например, худею, когда счастлива.
Если бы нам удалось заглянуть в ваш "Ежедневник", что бы мы
там увидели? Каков распорядок дня Елены Берковой?
О-хо-хо! Иногда это по два часа
сна несколько дней подряд, но я очень стараюсь уделять этому аспекту больше
времени. Просыпаюсь, пью кофе и убегаю. Встречи, съемки, всегда куда-то надо
заехать. Список дел с восклицательным знаком огромный, что-то успеваю,
остальное опять переносится. Но на выходные у нас обязательно запланирован
какой-нибудь досуг – театр, спа, бассейн, баня, музеи, приключения. По возможности
стараемся объять необъятное и уделить внимание всем областям жизни.