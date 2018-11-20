16 ноября в московском рестобаре Борода прошел первый в России фестиваль безалкогольного пива S0BER FEST, на котором было представлено около 50 сортов безалкогольного пива. Событие состоялось в рамках образовательного проекта Пивной сомелье.

16 ноября в московском рестобаре "Борода" прошел первый в Россиифестиваль безалкогольного пива S0BER FEST, на котором было представленооколо 50 сортов безалкогольного пива. Событие состоялось в рамкахобразовательного проекта "Пивной сомелье".S0BER FEST стал отличным поводом, чтобы попробовать около 50безалкогольных сортов различных пивных стилей и провести пятницу вуютной обстановке рестобара "Борода". На фестивале посетители моглипознакомиться с технологией производства, разнообразием сортов иисключительными свойствами безалкогольного пива.В зоне"слепых" дегустаций гости становились частью оригинального эксперимента иузнавали, как работает профессиональное жюри на многих дегустационныхконкурсах мира. В течение дня участникам предлагалось оценить три сета,не видя марок и названий: в первом были собраны светлые лагеры, вовтором – пшеничное пиво, в третьем – специальные сорта.АртемПерлин, пивной энтузиаст: "Сегодня состоялось очень важное дляпивоваренной отрасли мероприятие – первый российский фестивальбезалкогольного пива. S0BER FEST показал ценителям и почитателям пивнойпродукции, что безалкогольное пиво не только имеет право на полноценноесуществование, но и ничуть не уступает алкогольному собрату во вкусовыхпалитрах. И я очень надеюсь, что этот фестиваль станет толчком для ещебольшего развития категории безалкогольного пива".Сегментбезалкогольного пива в России продолжает демонстрировать положительнуюдинамику – за первые 9 месяцев 2018 года его рост составил 39%* посравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот сегмент сегоднязанимает 1,8%всего рынка пива(данные розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen вотношении рынка городской и сельской России в натуральном выражении), но получает все большее признаниероссийских потребителей и имеет все основания для дальнейшего роста.лектории "Пивного сомелье" эксперты индустрии рассказывали о разныхаспектах безалкогольного пива. Так, журналист, блогер и основательпортала nubo.ru Павел Егоров выступил с темой "История безалкогольногопива от Российской Империи до современной России", поделившисьсвоеобразной летописью развития этого напитка в нашей стране.Авторпортала Craftdepot.ru, спортсмен и адепт безалкогольного пива ФедорТихонов уделил внимание тренду активного образа жизни в своей лекции"Безалкогольное пиво и спорт". А директор по инновациям и исследованиямкомпании "Балтика" Дмитрий Афонин провел урок "Анатомии безалкогольногопива".В своем выступлении Дмитрий рассказал, что существуетнесколько способов производства безалкогольного пива: можно подавитьброжение, но тогда мальтоза не сбраживается в алкоголь, и такое пивоимеет слишком сладкий вкус. Можно действовать методом выпариванияалкоголя, но из-за разрушений на структурном уровне теряется ароматнапитка. И есть метод мембранной фильтрации, когда из уже готового пиваудаляется алкоголь без ущерба для вкуса, цвета и аромата. Это наиболеедорогой и сложный метод.Дмитрий Афонин, директор по инновациям иисследованиям региона Восточная Европа, Пивоваренная компания"Балтика", часть Carlsberg Group: "Безалкогольное пиво можно назватьодной из вершин пивоваренного искусства – по технологии производства оносложнее и затратнее, чем создание классической версии напитка, требуетвсего мастерства пивовара. Для производства наших безалкогольных сортовмы берем уже готовое пиво и с помощью метода диализной мембраннойфильтрации на современном оборудовании удаляем алкоголь. на мой взгляд,такой метод производства безалкогольного пива наиболее совершенный – онпозволяет сохранить вкус, аромат и структуру напитка".Михаил,гость S0BER FEST: "Совершенно новое и очень интересное мероприятие.Поразило многообразие безалкогольных сортов и отдельным откровениемстало то, что все их можно найти в России. Надеюсь, такие мероприятиястанут хорошей традицией".