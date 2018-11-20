16 ноября в московском рестобаре Борода прошел первый в России
фестиваль безалкогольного пива S0BER FEST, на котором было представлено
около 50 сортов безалкогольного пива. Событие состоялось в рамках
образовательного проекта Пивной сомелье.
16 ноября в московском рестобаре "Борода" прошел первый в России
фестиваль безалкогольного пива S0BER FEST, на котором было представлено
около 50 сортов безалкогольного пива. Событие состоялось в рамках
образовательного проекта "Пивной сомелье".
S0BER FEST стал отличным поводом, чтобы попробовать около 50
безалкогольных сортов различных пивных стилей и провести пятницу в
уютной обстановке рестобара "Борода". На фестивале посетители могли
познакомиться с технологией производства, разнообразием сортов и
исключительными свойствами безалкогольного пива.
В зоне
"слепых" дегустаций гости становились частью оригинального эксперимента и
узнавали, как работает профессиональное жюри на многих дегустационных
конкурсах мира. В течение дня участникам предлагалось оценить три сета,
не видя марок и названий: в первом были собраны светлые лагеры, во
втором – пшеничное пиво, в третьем – специальные сорта.
Артем
Перлин, пивной энтузиаст: "Сегодня состоялось очень важное для
пивоваренной отрасли мероприятие – первый российский фестиваль
безалкогольного пива. S0BER FEST показал ценителям и почитателям пивной
продукции, что безалкогольное пиво не только имеет право на полноценное
существование, но и ничуть не уступает алкогольному собрату во вкусовых
палитрах. И я очень надеюсь, что этот фестиваль станет толчком для еще
большего развития категории безалкогольного пива".
Сегмент
безалкогольного пива в России продолжает демонстрировать положительную
динамику – за первые 9 месяцев 2018 года его рост составил 39%* по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот сегмент сегодня
занимает 1,8%всего рынка пива
(данные розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в
отношении рынка городской и сельской России в натуральном выражении), но получает все большее признание
российских потребителей и имеет все основания для дальнейшего роста.
В
лектории "Пивного сомелье" эксперты индустрии рассказывали о разных
аспектах безалкогольного пива. Так, журналист, блогер и основатель
портала nubo.ru Павел Егоров выступил с темой "История безалкогольного
пива от Российской Империи до современной России", поделившись
своеобразной летописью развития этого напитка в нашей стране.
Автор
портала Craftdepot.ru, спортсмен и адепт безалкогольного пива Федор
Тихонов уделил внимание тренду активного образа жизни в своей лекции
"Безалкогольное пиво и спорт". А директор по инновациям и исследованиям
компании "Балтика" Дмитрий Афонин провел урок "Анатомии безалкогольного
пива".
В своем выступлении Дмитрий рассказал, что существует
несколько способов производства безалкогольного пива: можно подавить
брожение, но тогда мальтоза не сбраживается в алкоголь, и такое пиво
имеет слишком сладкий вкус. Можно действовать методом выпаривания
алкоголя, но из-за разрушений на структурном уровне теряется аромат
напитка. И есть метод мембранной фильтрации, когда из уже готового пива
удаляется алкоголь без ущерба для вкуса, цвета и аромата. Это наиболее
дорогой и сложный метод.
Дмитрий Афонин, директор по инновациям и
исследованиям региона Восточная Европа, Пивоваренная компания
"Балтика", часть Carlsberg Group: "Безалкогольное пиво можно назвать
одной из вершин пивоваренного искусства – по технологии производства оно
сложнее и затратнее, чем создание классической версии напитка, требует
всего мастерства пивовара. Для производства наших безалкогольных сортов
мы берем уже готовое пиво и с помощью метода диализной мембранной
фильтрации на современном оборудовании удаляем алкоголь. на мой взгляд,
такой метод производства безалкогольного пива наиболее совершенный – он
позволяет сохранить вкус, аромат и структуру напитка".
Михаил,
гость S0BER FEST: "Совершенно новое и очень интересное мероприятие.
Поразило многообразие безалкогольных сортов и отдельным откровением
стало то, что все их можно найти в России. Надеюсь, такие мероприятия
станут хорошей традицией".