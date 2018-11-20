Пресс-служба музея Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе объявила, что гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина стали первым экспонатом с чемпионата мира 2018 года.

Пресс-служба музея Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе объявила, что гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина стали первым экспонатом с чемпионата мира 2018 года."Спасибо за чемпионат мира и спасибо за то, что предоставили первый экспонат с чемпионата мира по футболу 2018 года в наш музей", — говорится в сообщении на официальной странице музея в Twitter.Thanks for having us Russia, and thanks for providing the history for the first object of our 2018 #WorldCup showcase