Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин категорически исключил возможность создания Суперлиги, в которую бы вошли ведущие клубы континента. Это вымысел или чья-то мечта! – сказал глава УЕФА, обсуждая потенциал альтернативного турнира.

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин категорически исключил возможность создания Суперлиги, в которую бы вошли ведущие клубы континента. "Это вымысел или чья-то мечта!" – сказал глава УЕФА, обсуждая потенциал альтернативного турнира."У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах", – цитирует Чеферина ВВС. — Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта".Спортивные журналисты нынешней осенью активно обсуждают якобы имевшие место секретные переговоры ведущих клубов "большой пятерки" – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, — о создании супертурнира, альтернативного континентальным состязаниям под эгидой УЕФА.Некоторое время назад глава Ассоциации европейских клубов, президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли также опроверг информацию о переговорах по созданию нового турнира: "Могу подтвердить, что мы не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию документа о Суперлиге. У нас полный контакт с УЕФА в плане развития игры".