На пленарном заседании во вторник Госдумой принят закон о реформе процессуального законодательства.

На пленарном заседании во вторник Госдумой принят закон о реформе процессуального законодательства, передает РИА Новости.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон окажет положительное влияние на реформирование и модернизацию судопроизводства, а также унификацию процессуальных кодексов.По словам Крашенинникова, закон вносит изменения в сходные нормы процессуального законодательства, регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.С учетом поправок исключены нормы об отказе от составления мотивировочной части судебного решения, отметил Крашенинников.Также закон расширяет число дел, которые рассматриваются при упрощенном производстве, в том числе с помощью увеличения порога суммы исковых требований о взыскании финансовых средств.