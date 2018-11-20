На днях Ольга Бузова устроила грандиозный сольный концерт в одном из залов столицы. Однако вскрывшиеся данные и заявления звезды Дома-2 Рустама Солнцева натолкнули пользователей Сети на мысль, что шоу стало провалом для Оли.

На днях Ольга Бузова устроила грандиозный сольный концерт в одном из залов столицы. Однако вскрывшиеся данные и заявления звезды "Дома-2" Рустама Солнцева натолкнули пользователей Сети на мысль, что шоу стало провалом для Оли.18 ноября в столичном "Крокус Сити Холле" состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому, по ее словам, она готовилась два с половиной месяца. Посмотреть шоу поющей ведущей собралось семь тысяч человек, включая коллег Ольги Ксению Бородину и Ольгу Орлову, бывшую участницу телепроекта Алену Водонаеву и жен некоторых футболистов.Не остался в стороне и Рустам Солнцев. Однако он не ходил на концерт, но мнение свое о нем составил. "Ольга, теперь я тоже твой фанат. Особенно мне понравился твой спуск на веревочке в трусах и шторе", – сообщил Солнцев, обращаясь к Бузовой.Однако Рустам поставил под сомнение искреннее отношение к Ольге некоторых людей, пришедших на концерт. "Вот что мне не понравилось – это твои подруги, которых ты пригласила. Ты уверена, что они любят тебя также искренне, как я? Я вот не очень. Вторая ведущая нашего проекта тоже там была, а ведь о вашем конфликте тоже все знают, и никуда он не делся", – цитирует Рустама Солнцева .Он же вспомнил и о непримиримой борьбе Бузовой с Водонаевой, когда те были участницами "Дома-2". "Оль, у тебя есть одна ошибка: ты не умеешь выбирать людей для жизни", – заключил Солнцев.Ранее портал Super раскрыл нелицеприятные подробности концерта Ольги Бузовой. Так, "очень важные персоны", приглашенные на шоу – Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Андрей Малахов – разом сослались на срочные съемки и гастрольные туры и не пришли на выступление Ольги.В соцсетях многие зрители жаловались на то, что Бузова пела под фонограмму. А еще фанаты раскритиковали Ольгу за однотипные наряды. "Кроме купальных костюмов одеть на концерт нечего? Что же ты вечно раздетая-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что же ты ноги раздвигаешь прямо перед мужиками в первом ряду?", "Опять везде в трусах", "Не шоу а провал(", – высказались зрители.