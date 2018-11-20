Певица Азиза в Судьбе человека вспоминает роковой вечер 6 октября 1991 года. Выстрел в Игоря Талькова убил и ее. Ей тогда было 26. После этой трагедии Азиза поседела за одну ночь, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, а путь на сцену певице на пике популярности после этого был закрыт.

Певица Азиза в "Судьбе человека" вспоминает роковой вечер 6 октября 1991 года. Выстрел в Игоря Талькова, говорит Азиза, "убил" и ее. Ей тогда было 26.После этой трагедии поседела за одну ночь, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, а путь на сцену певице на пике популярности после этого был закрыт.Именно Азизу и ее возлюбленного Игоря Малахова тогда считали виновниками убийства любимого миллионами певца.Она признается, что судьба будто подавала ей знаки: из-за сильного токсикоза Азиза не собиралась принимать участие в том роковом концерте, но ее уговорили. А вечером за кулисами грянул выстрел, "эхо" которого звучит и спустя 27 лет.После рокового вечера в Ленинграде в жизни Азизы наступила черная полоса. Поддержали же ее те, от кого, казалось бы, невозможно было этого ожидать: Иосиф Кобзон и Игорь Тальков – сын певца, который предложил Азизе стать крестной матерью его сына.Где познакомились и почему рассталась певица с Игорем Малаховым? Правда ли, что он был связан с криминальными кругами? Что вспоминает о вечере, когда был убит Игорь Тальков, как затем складывалась ее жизнь, и что предложил тогда Азизе Иосиф Кобзон?В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Азиза.