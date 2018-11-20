Задержание главного тренера красноярского футбольного клуба Енисей Дмитрия Аленичева не сказалось на тренировочном процессе команды. Об этом рассказал агент специалиста Александр Маньяков.

Задержание главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева не сказалось на тренировочном процессе команды. Об этом рассказал агент специалиста Александр Маньяков.Ранее Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия."Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича, — сказал Маньяков, которого цитирует ТАСС. — Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет".По данным СМИ, Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД.