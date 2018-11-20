До выборов лучшего футболиста мира по версии французского еженедельника France Football остается менее двух недель. В сети интенсивно обсуждаются претенденты на Золотой мяч. Испанское издание As приводит свою версию списка основных претендентов.

До выборов лучшего футболиста мира по версии французского еженедельника France Football остается менее двух недель. В сети интенсивно обсуждаются претенденты на "Золотой мяч". Испанское издание As приводит свою версию списка основных претендентов.Испанцы решили, что конкуренцию лучшему футболисту мира по версии ФИФА хорвату Луке Модричу конкуренцию составят два чемпиона мира в составе сборной Франции – Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан. При этом Варан является еще и победителем Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".Этот своеобразный "инсайд" журналисты As получили, просмотрев официальную гала-рекламу премии "Золотой мяч", которая прошла в ряде французских изданий, включая влиятельную спортивную газету L'Equipe.Впрочем, эксперты снисходительно смотрят на этот список, поскольку в нынешнем сезоне, как никогда ранее, в числе потенциальных претендентов на победу в престижной номинации достаточно много игроков. И лидерство Модрича в опросе ФИФА не было таким уж однозначным, так что интрига, похоже, будет сохраняться до 3 декабря, когда France Football.