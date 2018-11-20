Принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram объявила войну искусственной накрутке лайков и подписчиков. Администрация сервиса сообщила, что предпринимает ряд мер, которые должны заставить пользователей отказаться от сторонних приложений, обещающих автоматически нарастить аудиторию аккаунта и симулировать активность при помощи ботов.

Принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram объявила войну искусственной накрутке лайков и подписчиков. Администрация сервиса сообщила, что предпринимает ряд мер, которые должны заставить пользователей отказаться от сторонних приложений, обещающих автоматически нарастить аудиторию аккаунта и симулировать активность при помощи ботов.Instagram объявил, что удаляет из аккаунтов пользователей, применявших подобные приложения в нарушение условий обслуживания, все "искусственные" лайки, подписчиков и комментарии. Кроме того, они получат сообщение с предложением сменить пароль, отозвав доступ к профилю у приложения для накрутки.Более того, пишет TechCrunch, соцсеть предупредила: повторное использование сервисов для искусственного наращивания аудитории вроде Archie, InstarocketProX или Boostio может привести к тому, что пользователи-нарушители лишатся доступа к ряду функций.Издание отмечает, что на самом деле Instagram борется с накрутками еще с 2014-го, однако публично обсуждать тему удаления фальшивых лайков администрация сервиса ранее не решалась. Теперь, говорится в сообщении соцсети, в Instagram разработали инструменты на основе алгоритмов машинного обучения, которые помогают вычислить применяющие сервисы для накрутки аккаунты.Количество лайков и подписчиков является ключевой метрикой для оценки рекламного потенциала "инстаблогеров", зарабатывающих тайно или явно на платном размещении коммерческих сообщений. Возможно, борьба Instagram c накрутками поможет повысить прозрачность на этом рынке и сберечь бюджеты рекламодателей от алчных инфлюенсеров-"пустышек".