Зрители телестройки удивлены реакцией семимесячной Василисы Дмитренко на родную мать Ольгу Рапунцель. По мнению фанатов шоу Дом-2, пребывание на телестройке не идет на пользу девочке.

Зрители телестройки удивлены реакцией семимесячной Василисы Дмитренко на родную мать Ольгу Рапунцель. По мнению фанатов шоу "Дом-2", пребывание на телестройке не идет на пользу девочке.Поклонники реалити-шоу начали замечать, что Василиса начинает как-то нездорово трястись, когда мать подходит к ней или берет на руки. Создается впечатление, что малышка боится Ольгу.Странный тремор у ребенка заставил поклонников предположить ужасное: на фоне постоянных криков и скандалов у девочки начались ужасные проблемы со здоровьем. Многие отметили, что ребенка следует показать невропатологу.Отметим, что Рапунцель часто затевает скандалы в присутствии дочери. Ольга рыдает и кричит на глазах у девочки. Девушка часто ругается с сестрой и матерью, обвиняя последнюю в холодности и безразличии.Также Ольга конфликтует с коллегами по цеху. Рапунцель уверена, что ведущие и другие участники телестройки пытаются выжить ее с периметра: провоцируют на скандалы, пытаются рассорить с мужем.Примечательно, что другие участники шоу чаще всего распекают молодую мать за наплевательское отношение к Василисе. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка и плохо следит за дочерью, мол, вечно грязно, девочка постоянно плачет. К слову на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.